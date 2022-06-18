Керівництво столичного БТІ провернуло мільйонну оборудку на інвентаризації нерухомості

Під час обшуків правоохоронці виявили серверне обладнання

Під час обшуків правоохоронці виявили серверне обладнання

Посадовці завідомо завищили кошторис відповідних послуг

У результаті слідчо-оперативних дій кіберфахівці Служби безпеки України викрили у Києві схему привласнення бюджетних коштів, виділених на цифрову трансформацію у сфері обліку нерухомого майна. Про це інформує СБУ.

За висновками судово-економічної експертизи, учасники оборудки розікрали майже 10 млн грн., передбачених на оцифровку технічної документації об’єктів нерухомості.

Встановлено, що незаконну діяльність організувало керівництво Київського міського бюро технічної інвентаризації спільно з представниками афілійованої ІТ-компанії. Чиновники створили штучні умови для її перемоги у тендері на цифрову адаптацію облікових систем БТІ на загальну суму 30 млн грн.

При цьому посадовці завідомо завищили кошторис відповідних послуг і вивели частину грошей через конвертаційний центр на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур.

Під час обшуків в комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та за місцями проживання організаторів оборудки правоохоронці виявили: печатки і документи понад 30 фіктивних фірм, документацію, серверне обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорну бухгалтерію з доказами протиправних дій.

Наразі заступнику начальника київського БТІ та його спільнику – керівнику приватної компанії повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування, щоб встановити і притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи з викриття відбувалися за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Раніше столичні правоохоронці викрили киянина, який незаконно заволодів продовольчими сертифікатами Червоного Хреста.