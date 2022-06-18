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    Новини

    Керівництво столичного БТІ провернуло мільйонну оборудку на інвентаризації нерухомості

    Під час обшуків правоохоронці виявили серверне обладнання - Керівництво столичного БТІ провернуло мільйонну оборудку на інвентаризації нерухомості
    Під час обшуків правоохоронці виявили серверне обладнання
    фото: СБУ/Facebook

    Посадовці завідомо завищили кошторис відповідних послуг

    У результаті слідчо-оперативних дій кіберфахівці Служби безпеки України викрили у Києві схему привласнення бюджетних коштів, виділених на цифрову трансформацію у сфері обліку нерухомого майна. Про це інформує СБУ.

    За висновками судово-економічної експертизи, учасники оборудки розікрали майже 10 млн грн., передбачених на оцифровку технічної документації об’єктів нерухомості.

    Встановлено, що незаконну діяльність організувало керівництво Київського міського бюро технічної інвентаризації спільно з представниками афілійованої ІТ-компанії. Чиновники створили штучні умови для її перемоги у тендері на цифрову адаптацію облікових систем БТІ на загальну суму 30 млн грн.

    При цьому посадовці завідомо завищили кошторис відповідних послуг і вивели частину грошей через конвертаційний центр на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур.

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    Керівництво столичного БТІ провернуло мільйонну оборудку на інвентаризації нерухомості
    Керівництво столичного БТІ провернуло мільйонну оборудку на інвентаризації нерухомості
    Керівництво столичного БТІ провернуло мільйонну оборудку на інвентаризації нерухомості

    Під час обшуків в комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та за місцями проживання організаторів оборудки правоохоронці виявили: печатки і документи понад 30 фіктивних фірм, документацію, серверне обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорну бухгалтерію з доказами протиправних дій.

    Наразі заступнику начальника київського БТІ та його спільнику – керівнику приватної компанії повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Триває досудове розслідування, щоб встановити і притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

    Заходи з викриття відбувалися за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

    Раніше столичні правоохоронці викрили киянина, який незаконно заволодів продовольчими сертифікатами Червоного Хреста.

    Теги: росія окупанти СБУ війна документи розслідування Україна окупація час #stoprussia
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    Керівництво столичного БТІ провернуло мільйонну оборудку на інвентаризації нерухомості