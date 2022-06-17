Киянин украв продовольчі сертифікати Червоного Хреста

Червоний Хрест видав ваучери на придбання продуктів харчування у мережі супермаркетів

Чоловік незаконно використав 21 сертифікат на 10,5 тис. грн

Столичні правоохоронці викрили киянина, який незаконно заволодів продовольчими сертифікатами Червоного Хреста. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, між Всесвітньою продовольчою програмою та Товариством Червоного Хреста України було укладено договір про співпрацю щодо надання допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій, зокрема у вигляді ваучерів на придбання продуктів харчування у мережі супермаркетів.

З метою реалізації вказаної програми Київською міською організацією Товариства Червоного Хреста України було замовлено послуги з друку 6 тисяч сертифікатів в одній зі столичних поліграфій.

Встановлено, що один з працівників поліграфії, маючи доступ до електронних версій сертифікатів, зробив їх копію на свій мобільний телефон та в подальшому розплачувався ними за куплені товари в мережі супермаркетів – партнера продовольчої програми.

Зловмисник зміг використати 21 сертифікат на 10,5 тис. грн, якими, як наслідок, не змогли скористатися соціально незахищені громадяни, яким вони були видані.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вживаються заходи щодо відшкодування завданих збитків.