Зеленський відвідав Миколаївщину (відео)

Президент провів нараду щодо важливих питань регіону

Президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївську область. Відео візиту він поширив у своєму Telegram-каналі.

«Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги», – написав Зеленський.

Разом із начальником Миколаївської військової адміністрації Віталієм Кімом президент оглянув зруйновану ракетами будівлю ОВА. Він доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих внаслідок обстрілу.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки постійній підтримці США Збройні Сили України мають вагомі результати на передовій на цьому тижні.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

Нагадаємо, учора, 15 червня, стало відомо, що США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд.

Німеччина ж передасть Україні реактивні системи залпового вогню.

Міністр оборони США Ллойд Остін, підбиваючи проміжні підсумки третьої зустрічі союзників у Рамштайні, зазначив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.