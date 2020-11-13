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    Кіберполіція Київщини викрила піратський сайт, що транслював телеканали

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    Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили комп&rsquo;ютерну техніку - Кіберполіція Київщини викрила піратський сайт, що транслював телеканали
    Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили комп’ютерну техніку

    Мешканець Київщини підозрюється у порушенні авторських прав, що завдало понад 700 тис. грн збитків

    Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області спільно зі слідчими Васильківського відділу поліції викрили місцевого жителя у порушенні авторського і суміжних прав. 

    Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

    Встановлено, що 26-річний чоловік створив та адміністрував вебресурс, де надавав доступ до онлайн-перегляду українських та іноземних телеканалів. Проте, дозволів від правовласників на ретрансляцію фігурант не мав. 

    Попередньо встановлено, що сума завданих збитків сягає понад 700 тисяч гривень.

    Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили комп’ютерну техніку, що містить докази причетності до вчинення кримінального правопорушення. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, - позбавлення волі на строк до п'яти років.

    Триває досудове розслідування.

    Як повідомлялося, у Києві правоохоронці заблокували діяльність низки «call-центрів», через які учасники злочинної групи ошукували іноземних громадян.

    Теги: Національна поліція України шахрайство Київщина розслідування кібербезпека
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