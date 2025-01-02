Киян та гостей столиці місцева влада запрошує на екскурсійні прогулянки

Для киян і гостей міста в перші дні нового року КМДА підготувала пізнавальні лекторії та зимові екскурсійні прогулянки

Управління туризму та промоцій КМДА і Київський центр розвитку туризму підготували два лекторії та дві екскурсії на безоплатній основі, одна з яких адаптована для людей із порушеннями слуху. Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначають в Управлінні туризму та промоцій, екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану, тому в разі оголошення повітряної тривоги всі учасники екскурсії зможуть пройти в укриття, розташовані неподалік.

Заходи відбудуться в суботу та в неділю. Місця зустрічей вказані в реєстраційних анкетах.

Екскурсія «Різдвяні традиції між двома дзвіницями» (для людей з порушеннями слуху), під час якої кияни та гості столиці дізнаються про традиційне українське святкування Різдва, особистість святого Миколая, а також символи, обереги та інші атрибути зимових свят.

Увага! Екскурсія триватиме в супроводі перекладача жестової мови.

Екскурсія триватиме в супроводі перекладача жестової мови. Дата та час: 4 січня, субота, 12:00.

4 січня, субота, 12:00. Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/NJscW5fJgu1QmzrS6.

Лекторій «Становлення сучасної Оболоні», під час якого учасники дізнаються про історію Оболоні з моменту її створення до сьогодення, а також про видатних особистостей, пов’язаних із цією місцевістю.

Дата та час: 4 січня, субота, 15:00.

4 січня, субота, 15:00. Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/yfRLNwqTJFbhKUA69.

Екскурсія «Київ історичний» познайомить екскурсантів з пам’ятками, архітектурою, історичним центром і Подолом.

Дата та час: 5 січня, неділя, 12:00.

5 січня, неділя, 12:00. Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/6MoAJJQbYniPT2us5.

Лекторій «Ті, що єднають береги», де учасники зможуть поринути в історію Києва, збудованого на берегах Дніпра. Дізнатися, як у давнину єднали правий і лівий береги, хто створював і контролював переправи, а також про перші мости, що стали інженерними досягненнями свого часу. Довідатися про видатних архітекторів, сучасні мостові переходи через Дніпро та про важливу роль, яку відіграють у житті міста ті, що єднають береги.

Дата та час: 5 січня, неділя, 14:00.

5 січня, неділя, 14:00. Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/Lh5HXgVX4BqB8qCAA.

Реєстрація на екскурсії – обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту та телефонним дзвінком.