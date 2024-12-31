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31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня
У цей день потрібно гостинно приймати щедрувальників та посівальників, обов’язково приготувати щедрий стіл, особливо для гостей і родичів
фото: з відкритих джерел

Маланки та Щедрий вечір – це свята, що поєднують історичну спадщину, радість і національний колорит

Маланка та Щедрий вечір – важливі традиційні свята в українській культурі, які відзначають напередодні Нового року, а саме 31 грудня. Ці свята пов’язані з давніми обрядами, язичницькими віруваннями, а також християнськими традиціями. «Главком» зібрав традиції цього дня.

Щедрий вечір

Щедрий вечір є важливою частиною зимових свят в українській культурі. Його ще називають Щедрою кутею, оскільки на святковий стіл у цей день подавали багаті та ситні страви. Увечері на Маланку традиційно відзначають Щедрий вечір, або багатий Святвечір. За святковим столом збирається вся родина, а на стіл ставлять найкращі страви й обов'язково - щедру кутю та узвар.

Одна з головних традицій свята - щедрування. Після заходу сонця і аж до самої опівночі молодь вбирається і з піснями-щедрівками та щедрівками-віршами ходять по домівках і вітають усіх зі святом.

У Щедрий вечір популярні гадання, особливо серед дівчат, які ворожать на судженого. Також звертали увагу на прикмети:

  • Якщо ніч зоряна – буде багатий врожай.
  • Якщо хтось у цей день щедро частує, то його сім’я буде жити в достатку цілий рік.
  • Перша людина, яка увійде до хати після Щедрого вечора, може принести щастя або невдачу залежно від її настрою.

Маланки (свято Меланії)

31 грудня Щедрий вечір співпадає з Маланками. Назва свята Маланки походить від дня святої Меланії, що вшановується християнською церквою, але саме свято багате на давні язичницькі традиції, пов’язані з обрядовими перевдяганнями, веселощами й побажаннями добробуту.

У народній уяві Маланка – це образ веселої, інколи трохи пустотливої дівчини, яка уособлює народні веселощі.

Цього дня молодь влаштовує театралізовані вистави, перевдягаючись у різних персонажів – козу, циганів, Маланку, Василя тощо. Це супроводжується жартами, піснями та відвідуванням хат односельців.

Обов’язковим антибутом цього свята є персонаж «кози». Її танці символізують плодючість і достаток. Перевдягнені учасники ходять від хати до хати, розігруючи кумедні сценки, співаючи пісень і бажаючи господарям багатства та щастя.

У цей день потрібно гостинно приймати щедрувальників та посівальників, обов’язково приготувати щедрий стіл, особливо для гостей і родичів. Також треба попросити пробачення та помиритися з близькими, адже це гарний момент для очищення від образ.

Ці свята наповнені теплом, гумором і щирістю, а також символізують прощання зі старим роком і зустріч нового.

Яскраві листівки на Щедрий вечір

31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня фото 1
31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня фото 2
31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня фото 3
31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня фото 4
31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня фото 5
31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня фото 6

Нагадаємо, що у новому календарі від «Главком» ви знайдете повний розклад святкових дат та зміни у графіку робочих і вихідних днів.

Теги: свято українці культура традиції

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