Через стрілянину на півночі Франції загинуло щонайменше п’ятеро людей

22-річний чоловік здався місцевій владі

Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини на півночі Франції неподалік табору мігрантів поблизу міста Дюнкерк і в сусідньому населеному пункті Вормут. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними французьких правоохоронців, двоє мігрантів і двоє агентів служби безпеки загинули в таборі Лун-Плаж поблизу Дюнкерка.

Як зазначається, 22-річний чоловік здався місцевій владі після стрілянини, заявивши, що він був нападником і що він також вбив п'яту людину в сусідньому місті раніше того ж дня.

У машині чоловіка було знайдено три одиниці зброї.

Обставини стрілянини і деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, після теракту в російському «Крокус Сіті Холлі» влада Франції прийняла рішення про підвищення рівня терористичної небезпеки, заявив французький прем'єр-міністр Габріель Атталь у соцмережі Twitter (Х). За його словами, було вирішено «підвищити пильність до найвищого рівня».

Окрім того, відомо, що одна людина загинула і ще кілька поранено після того, як невідомивй відкрив вогонь на центральному автовокзалі Беер-Шеви на півдні Ізраїлю.

До слова, громадськість у Франції підтримує відновлення обов'язкової служби в армії. Запровадження регулярного призову до війська схвалюють майже дві третини жителів країни. Про це свідчать результати опитування опублікованого в Le Journal du dimanche.

Згідно з відповідями, відновлення обов'язкової військової служби підтримують 65% чоловіків та 63% жінок. При цьому таку ідею підтримують 58% опитаних французів віком до 35 років, а серед людей старших 65 років ця частка зростає до 70%.

Популярність обов’язкової служби також залежить від політичних уподобань респондентів. Серед прихильників лівих сил призов до армії схвалює кожен другий, тоді як серед правих «за» виступають 82%.