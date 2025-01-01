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У 96-річному віці помер експрезидент Естонії Арнольд Рюйтель

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У 96-річному віці помер експрезидент Естонії Арнольд Рюйтель
фото: Priit Mürk, ER

Рюйтель очолював країну із 2001 по 2006 рік. 

У вівторок у 96-річному віці помер колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель. Він був главою держави із 2001 по 2006 рік та сприяв вступу країни до ЄС.  Про це пише ERR.

Арнольд Рюйтель народився 10 травня 1928 року. Політик відіграв важливу роль у підготовці та ухваленні Декларації про суверенітет Естонії 16 листопада 1988 року.

За сприяння Рюйтеля найвища легітимна влада Естонії того часу ухвалила рішення про "Національний статус Естонії". У ній проголошувалася нелегітимність державної влади СРСР в Естонії з моменту її встановлення та оголошувався перехідний період для відновлення Естонської Республіки. Арнольд Рюйтель був головою Верховної Ради країни до жовтня 1992 року.

У 1991 році Арнольд Рюйтель виступив як глава Естонії на Генеральній Асамблеї ООН. 

Він був членом Конституційної асамблеї, яка розробила проект нової Конституції Естонської Республіки.

У 1992 році політик балотувався на посаду президента Естонії і отримав 43 відсотки голосів виборців. Оскільки жоден кандидат не набрав більше половини голосів виборців, президента обирав парламент, і Арнольд Рюйтель отримав 31 голос, а його суперниця Леннарт Мері – 59 голосів. Вона і очолила країну.

21 вересня 2001 року Арнольд Рюйтель був обраний президентом Естонії. 

Найбільшим зовнішньополітичним досягненням Рюйтеля називають вступ Естонії до Євросоюзу, який Рюйтель особисто підтримав і який допоміг референдуму досягти позитивного результату.

У 2006 році він балотувався на другий президентський термін, але програв Тоомасу Хендріку Ільвесу в колегії виборців. Рюйтель отримав 162 голоси, а Ільвес – 174 голоси.

Після завершення свого президентства Рюйтель був соціально активним.

Теги: Естонія смерть президент влада суверенітет парламент

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