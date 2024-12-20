Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки
Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

У результаті атаки 12-річний хлопчик та ще троє людей отримали поранення

Російські окупанти 20 грудня ввечері атакували Запоріжжя дронами. У місті почалася пожежа. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки фото 1

«Унаслідок атаки дронів на Запоріжжі сталася пожежа», – зазначив Федоров.

Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки фото 2

За його словами, на місце інциденту виїхала бригада «швидкої».

Також він показав фото наслідків, на яких можна помітити вибиті вікна біля багатоповерхівки.

Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки фото 3

Внаслідок атаки росіян поранення отримали четверо людей, в тім числі 12-річний хлопчик. Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці.

Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки фото 4

Раніше окупанти запустили по Запорізькій області понад 100 дронів за добу. 

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського , оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами. Саме ця бригада першою в Україні одержала системи Himars і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Також повідомлялося, що чутки про можливий наступ на Запоріжжя ходять ще з березня, проте вони є ворожими інформаційно-психологічними операціями. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу. Крім того, Федоров повідомив, що в селищі Комишуваха, розташованому за 20 км від лінії фронту, свідомо вирішили не розпочинати будівництво підземної школи, оскільки це може призвести до «некоректних оцінок».

Читайте також:

Теги: наступ пожежа окупанти будівництво Володимир Зеленський президент жінка влада Іван Федоров поранення Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії РФ – Центр нацспротиву
Росіяни змушують українців в окупації здавати кров для армії РФ – Центр нацспротиву
22 листопада, 05:55
Ворог намагається прорватися біля Великої Новосілки
ЗСУ: Російська армія готується до прориву на південь Донеччини
24 листопада, 18:59
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 497 захисників України, 435 з них – посмертно
Президент нагородив «Хрестом бойових заслуг» командира спецпідрозділу «Птахи Мадяра»
27 листопада, 22:10
Михайло Драпатий
Президент призначив нового командувача Сухопутних військ
29 листопада, 17:03
Указом президента України нагороджений 291 нацгвардієць, з них 71 – посмертно
Зеленський нагородив понад 400 захисників України, з них – 78 посмертно
3 грудня, 11:14
Дев'ятеро людей отримали поранення в результаті вибуху на об'єкті у Італії
В Італії пролунав вибух на нафтопереробному заводі: є загиблі
9 грудня, 15:45
За словами президента, майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні
Зеленський назвав причину падіння режиму Башара Асада
9 грудня, 17:35
Триває операція з пошуку та затримання терористів
Поблизу Єрусалиму стався теракт: загинула дитина
12 грудня, 06:45
На вирок жінка очікувала під вартою
Засуджено експоліцейську, яка стала «слідчою» під час окупації Ізюма
16 грудня, 13:06

Події в Україні

Президент присвоїв почесне найменування бригаді Сухопутних військ ЗСУ
Президент присвоїв почесне найменування бригаді Сухопутних військ ЗСУ
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки
Окупанти вдарили «Шахедом» по багатоповерхівці у Харкові, серед потерпілих – дитина
Окупанти вдарили «Шахедом» по багатоповерхівці у Харкові, серед потерпілих – дитина
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Окупанти запустили «Шахеди»: куди прямують дрони
Окупанти запустили «Шахеди»: куди прямують дрони
Німеччина передала Україні ще один комплекс Iris-T
Німеччина передала Україні ще один комплекс Iris-T

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
85K
Москва назвала ранковий масований ракетний удар по Києву актом помсти
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
45K
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
32K
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
13K
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua