Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки
У результаті атаки 12-річний хлопчик та ще троє людей отримали поранення
Російські окупанти 20 грудня ввечері атакували Запоріжжя дронами. У місті почалася пожежа. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Унаслідок атаки дронів на Запоріжжі сталася пожежа», – зазначив Федоров.
За його словами, на місце інциденту виїхала бригада «швидкої».
Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги. 12-річний хлопчик та жінка поранені, — начальник Запорізької ОВА Іван Федоров pic.twitter.com/F78N8tNEeK— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 20, 2024
Також він показав фото наслідків, на яких можна помітити вибиті вікна біля багатоповерхівки.
Внаслідок атаки росіян поранення отримали четверо людей, в тім числі 12-річний хлопчик. Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці.
Раніше окупанти запустили по Запорізькій області понад 100 дронів за добу.
Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського , оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами. Саме ця бригада першою в Україні одержала системи Himars і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.
Також повідомлялося, що чутки про можливий наступ на Запоріжжя ходять ще з березня, проте вони є ворожими інформаційно-психологічними операціями. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу. Крім того, Федоров повідомив, що в селищі Комишуваха, розташованому за 20 км від лінії фронту, свідомо вирішили не розпочинати будівництво підземної школи, оскільки це може призвести до «некоректних оцінок».
Читайте також:
- Федоров назвав відстань, яку здатні долати українські ударні безпілотники
- Візит Зеленського до Запоріжжя, представлення нового командувача Сухопутних військ. Головне за 12 грудня
- У кав’ярні поруч зі зруйнованою приватною клінікою у Запоріжжі увімкнули гірлянди
- Ворог наступає на Запоріжжя? Роз’яснення ОВА
Коментарі — 0