Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки

У результаті атаки 12-річний хлопчик та ще троє людей отримали поранення

Російські окупанти 20 грудня ввечері атакували Запоріжжя дронами. У місті почалася пожежа. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Унаслідок атаки дронів на Запоріжжі сталася пожежа», – зазначив Федоров.

За його словами, на місце інциденту виїхала бригада «швидкої».

Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя сталася пожежа. На місце виїхала бригада швидкої допомоги. 12-річний хлопчик та жінка поранені, — начальник Запорізької ОВА Іван Федоров pic.twitter.com/F78N8tNEeK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 20, 2024

Також він показав фото наслідків, на яких можна помітити вибиті вікна біля багатоповерхівки.

Внаслідок атаки росіян поранення отримали четверо людей, в тім числі 12-річний хлопчик. Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці.

Раніше окупанти запустили по Запорізькій області понад 100 дронів за добу.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського , оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами. Саме ця бригада першою в Україні одержала системи Himars і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Також повідомлялося, що чутки про можливий наступ на Запоріжжя ходять ще з березня, проте вони є ворожими інформаційно-психологічними операціями. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу. Крім того, Федоров повідомив, що в селищі Комишуваха, розташованому за 20 км від лінії фронту, свідомо вирішили не розпочинати будівництво підземної школи, оскільки це може призвести до «некоректних оцінок».