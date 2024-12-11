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Громадянський сектор Грузії заявив про «нові форми поліцейського терору»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Громадянський сектор Грузії заявив про «нові форми поліцейського терору»
Правозахисники наголошють, що останнім часом громадяни все частіше повідомляють про те, що поліція порушує закони та права громадян
фото: Paper Kartuli

Незаконне затримання громадян поліцією, примусові допити та обмеження права надання адвокатів є грубим порушенням Конституції та законодавства Грузії

«Влада вживає нових форм поліцейського терору проти громадян, які беруть участь в акціях протесту», зазначають у  спільній заяві неурядові організації Грузії. Як повідомляє Sova, правозахисники вказують на те, що останнім часом громадяни все частіше повідомляють про те, що поліція порушує закони та права громадян.

«Зокрема, поліцейські виїжджають на адресу громадян, які беруть участь в акції, просять впустити їх у квартиру, причому примусово, всупереч волі громадян і без пояснень причин відвозять їх до Головного управління кримінальної поліції МВС.

Їхній допит також проводиться у примусовому порядку. Адвокатам не надано можливості зустрічатися та представляти громадян. За останні кілька днів адвокати кілька разів намагалися отримати доступ до затриманих, але безуспішно…

Незаконне затримання громадян поліцією, примусове транспортування на допит, примусові допити та обмеження права надання адвокатів є грубим порушенням Конституції та законодавства Грузії, що має бути негайно припинено», – йдеться у спільній заяві.

Звернення підписали такі організації:

  • «Асоціація молодих юристів Грузії» 
  • «Фонд громадянського суспільства»
  • «Міжнародна прозорість – Грузія»
  • «Група підтримки жіночих ініціатив»
  • «Права Грузії»
  • «Інститут дослідження демократії»
  • «Демократична ініціатива Грузії»
  • «Союз правозахисників – Правозахисний центр»
  • «Міжнародне суспільство за чесні вибори та демократію»
  • «Партнерство за права людини»
  • «Центр соціальної справедливості»

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

Раніше невідомі в масках напали на співробітників медіа TV Pirveli, члена коаліції «За зміни» Дута Петрідісі, актора Георгія Махарадзе та прийшли в офіс опозиційної партії «Akhali». Так, на знімальну групу TV Pirveli напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі. Кадри нападу потрапили до прямого ефіру: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою Макою Чіхладзе.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая. 

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала «психологічним терором» заяву Служби державної безпеки про те, що неназвані «деструктивні сили» хочуть зірвати вибори президента 14 грудня. Глава держави наголосила, що метою заяви Служби держбезпеки є терор громадян. Раніше Служба державної безпеки Грузії заявила, що організатори «деструктивних та злочинних дій» планують зірвати вибори президента 14 грудня 2024 року. З цією метою вони мають намір «максимально загострити ситуацію, за чим має бути загибель двох-трьох осіб. Відомство повідомляє, що вони діють за сценарієм «кольорової революції» та що їх координують закордонні спецслужби. 

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Теги: правозахисники вибори Грузія допит права громадян права людини поліція влада обмеження

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