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Чечня запропонувала родинам загиблих у авіатрощі допомогу, Азербайджан відмовився

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чечня запропонувала родинам загиблих у авіатрощі допомогу, Азербайджан відмовився
Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила, що її співробітники прибули до Грозного для проведення спільного розслідування катастрофи
фото з відкритих джерел

Азербайджан вимагає визнання факту, що літак був збитий, а також вибачень та виплати відповідних компенсацій

Азербайджан відмовився від допомоги, яку запропонувала влада Чечні після катастрофи літака Azerbaijan Airlines, що летів до Грозного. Про це повідомило видання Day.Az.

«Азербайджан не потребує жодної допомоги. Ані держава, ані громадяни не приймуть таку допомогу. Азербайджан вимагає визнання факту (що літак був збитий, – ред.), а також вибачень та виплати відповідних компенсацій», – зазначило джерело видання.

Пропагандистське агентство РИА Новости отримало в розпорядження указ, в якому йдеться про те, що у Чечні 28 грудня оголосили днем жалоби через катастрофу азербайджанського літака.

26 грудня голова уряду Чечні Хасан Хакімов заявив, що за дорученням Рамзана Кадирова всім сім'ям загиблих і постраждалих у катастрофі буде надана фінансова та інша необхідна допомога.

Також Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила, що її співробітники прибули до Грозного для проведення спільного розслідування інциденту разом із російською стороною.

Зазначається, що прокурори діють за вказівками президента Азербайджану Ільхама Алієва і «вживають необхідних заходів для встановлення причин авіакатастрофи».

Раніше російський диктатор Володимир Путін подзвонив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і попросив вибачення через авіатрощу літака над Актау.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: прокуратура відео диктатор влада розслідування держава Азербайджан прокурор літак Казахстан путін аеродром

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