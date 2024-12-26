У Китаї стартувала масштабна кампанія з метою підвищення народжуваності

Університети КНР зобов'язали запровадити «курси про шлюб і кохання»

Китай розширив кампанію стимулювання народжуваності. Різними способами самотніх людей намагаються мотивувати одружитися, а сім'ї – народжувати більше однієї дитини. Стимулюючі заходи розгортаються як на місцевому, так і національному рівні. Про це написало видання Financial Times.

Місцева влада обдзвонює заміжніх жінок і цікавиться їх планами на народження дитини. У статті зазначено, що деяких жінок після цього запрошують для перевірки здоров'я у жіночі консультації. Родинам, які вже мають одного або більше дітей, видають спецдопомогу на народження ще дітей.

Крім цього, університети країни зобов'язали запровадити «курси про шлюб і кохання», орієнтовані на самотніх студентів, уточнили журналісти.

На початку грудня повідомлялося, що Китай може зіткнутися з демографічною кризою до 2035 року. Так, експерти вказали на нестачу молоді та зростання частки літнього населення у місті Фушунь.За підсумками минулого року чисельність населення КНР становила 1,4 млрд осіб, крім жителів Макао, Гонконгу та заморських територій. При цьому у 2019 році в Китаї було зареєстровано лише 14,65 млн народжень, що стало найменшим показником із 1961 року.

До цього стало відомо, що влада Китаю запланувала вибіркове обстеження населення, щоб виявити поточні демографічні зміни в суспільстві. Так, уряд захотів вивчити вік, етнічну приналежність, рівень освіти, внутрішньодержавний міграційний статус громадян.