Кияни вимагають реконструкції дощової каналізації

Через постійні підтоплення столичних вулиць киянин написав петицію

Кияни обурені щільною забудовою у столиці та вимагають від влади провести реконструкцію системи дощової каналізації. Про це йдеться у відповідній петиції, зареєстрованій на офіційному сайті Київської міської ради.

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Автор петиції №12349 Тимофій Міщенко вимагає від столичної влади провести реконструкцію системи дощової каналізації у Києві. Активіст наголосив, що кияни вже багато років спостерігають підтоплення вулиць столиці при тривалих опадах або інтенсивних зливах.

«При постійній забудові міста збільшуються площі асфальтового покриття, бетонування, а площі відкритого ґрунту постійно зменшуються, що значно знижує здатність поглинати воду поверхнею землі. В той самий час пропускна здатність мереж дощової каналізації є недостатньою для відведення дощової води, і ця проблема тільки збільшується», – наголосив Міщенко.

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Від столичної влади автор петиції вимагає провести аналіз стану усіх мереж дощової каналізації у Києві, їхньої пропускної здатності, визначити пріоритетність місць для реконструкції та негайно запустити процес реконструкції системи дощової каналізації.

Для розгляду у Київській міській раді петиція має зібрати шість тисяч голосів на підтримку. До завершення збору підписів залишилося 17 днів. Наразі петицію підтримали понад 4,5 тисячі людей, це 76% зі 100% необхідних.

Нагадаємо, що вчора після сильної зливи дороги столиці були підтоплені.