Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»

Сили ППО збили дрони на підльоті до Києва

Повітряна тривога цієї ночі стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення

У ніч на 3 серпня країна-агресорка РФ здійснила чергову атаку на Київ баражуючими боєприпасами Shahed. Атака була масованою. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Силами й засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей.

За останніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

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Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога цієї ночі в столиці тривала рівно 3 годин і стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, повітряну тривогу в столиці оголосили о 01:06, про відбій повідомили о 04:07

У ніч на 2 серпня у Києві та низці областей теж було оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги також у Києві пролунали вибухи. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО було збито усі понад десять БпЛА. За останніми даними, зафіксовано падіння уламків дронів у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.