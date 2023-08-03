Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»
Повітряна тривога цієї ночі стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення
У ніч на 3 серпня країна-агресорка РФ здійснила чергову атаку на Київ баражуючими боєприпасами Shahed. Атака була масованою. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Силами й засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей.
За останніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога цієї ночі в столиці тривала рівно 3 годин і стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.
Як повідомлялося, повітряну тривогу в столиці оголосили о 01:06, про відбій повідомили о 04:07
У ніч на 2 серпня у Києві та низці областей теж було оголошено повітряну тривогу.
Під час тривоги також у Києві пролунали вибухи. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО було збито усі понад десять БпЛА. За останніми даними, зафіксовано падіння уламків дронів у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.
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