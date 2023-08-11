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До Києво-Печерської лаври прибув спецназ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Києво-Печерської лаври прибув спецназ
11 серпня Києво-Печерська лавра обмежила доступ для відвідувачів
фото з відкритих джерел

Суд зобов'язав московську церкву повернути майно Нижньої лаври

У п’ятницю, 11 серпня, зранку до Києво-Печерської лаври прибули спецпідрозділи поліції. Про це повідомив адвокат Микита Чекман, який представляє інтереси московської церкви.

Напередодні суд у Києві задовольнив позов заповідника «Києво-Печерської лавра» та Міністерства культури та інформаційної політики до УПЦ Московського патріархату, зобов’язавши повернути майно Нижньої лаври. 

У Мінкульті заявляли, що наразі держава взяла в «оперативне управління» тільки 10 об'єктів на території Нижньої лаври.

9 серпня Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви Московського патріархату та заповідником «Києво-Печерська лавра». 

Як повідомлялося, зранку 11 серпня Києво-Печерська лавра обмежує доступ для відвідувачів. Адміністрація заповідника ухвалила таке рішення через системне перешкоджання їхньому доступу до приміщень Нижньої Лаври. 

Нагадаємо, у березні Міністерство культури попередило УПЦ МП, що та має звільнити будівлі на території «Нижньої Лаври». Державний заповідник «Києво-Печерська лавра», який розпоряджається ними, розірвав з церквою договір від 2013 року про безоплатне користування майном.

Однак в УПЦ МП не погодилися. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (Чоловічий монастир УПЦ МП), який діяв на території «Нижньої Лаври», подав позов проти заповідника. А священники УПЦ МП хотіли залишитися у будівлях, поки триває суд.

 

 

Теги: Київ суд Московська церква в Україні поліція Києво-Печерська лавра

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