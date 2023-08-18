Кличко назвав людину, яка замінить скандального чиновника Никоряка на посаді

З 2014 року директором Департаменту охорони культурної спадщини КМДА був Олександр Никоряк, якого Кличко звільнив з посади

Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Людина, яка завжди опікувалась збереженням старого Києва і багато для цього зробила», – написав очільник КМДА.

Як зауважив Кличко, заступником Соловйової у департаменті стане активіст Дмитро Перов, кандидатуру якого запропонувала столична громадськість.

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Нагадаємо, у середу, 7 червня, очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк звільнений з посади. Таке рішення мер міста прийняв після того, як журналісти помітили чиновника у комендантську годину поблизу ресторану. Зазначимо, посаду охоронця київської спадщини Никоряк займав із 2014-го року.

До слова, Кличко 8 червня підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.