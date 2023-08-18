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Кличко назвав людину, яка замінить скандального чиновника Никоряка на посаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кличко назвав людину, яка замінить скандального чиновника Никоряка на посаді
Марина Соловйова очолить Департамент охорони культурної спадщини КМДА
фото з відкритих джерел

З 2014 року директором Департаменту охорони культурної спадщини КМДА був Олександр Никоряк, якого Кличко звільнив з посади

Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Людина, яка завжди опікувалась збереженням старого Києва і багато для цього зробила», – написав очільник КМДА.

Як зауважив Кличко, заступником Соловйової у департаменті стане активіст Дмитро Перов, кандидатуру якого запропонувала столична громадськість.

Нагадаємо, у середу, 7 червня, очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк звільнений з посади. Таке рішення мер міста прийняв після того, як журналісти помітили чиновника у комендантську годину поблизу ресторану. Зазначимо, посаду охоронця київської спадщини Никоряк займав із 2014-го року.

До слова, Кличко 8 червня підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка.

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Теги: Київ Віталій Кличко КМДА

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