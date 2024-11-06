Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом (фото)
Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника слідчі скерували до суду
фото: пресслужба поліції

Наркоділку загрожує до десяти років позбавлення волі

Слідчі завершили досудове розслідування відносно 26-річного молодика, затриманого за розповсюдження наркотиків у Солом’янському районі столиці. Наркоділку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначається, влітку поточного року оперативні співробітники Соломʼянського управління поліції виявили чоловіка, який мав при собі пакунок з канабісом. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили партії канабісу, «Альфа-PVP», пігулки МДМА та екстазі, а також псилоцибінові гриби. Зловмисник фасував заборонені речовини в упаковки з печивом й відправляв їх замовникам поштою.

Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом (фото) фото 1

Тоді, слідчі затримали наркодилера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Соломʼянської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.

Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника слідчі скерували до суду. Покарання за такий злочин передбачає до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

4 фото
На весь екран

Раніше повідомлялося, що троє мешканців Київщини отримали підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті амфетаміну.

Теги: наркотики розслідування злочин гриби поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі
Робота Бенксі виставлятиметься у Лаврі поручі із давньоруським графіті
Вчора, 14:10
Усним зауваженням обмежитися буде неможливо
Проїзд на жовтий сигнал світлофора: як пропонують карати водіїв-порушників
Вчора, 13:10
На Черкащині засудили шахрая
Міняв iPhone на майонез. На Черкащині суд виніс вирок шахраю
31 жовтня, 21:26
Зурабішвілі на акції біля будівлі парламенту Грузії, 28 жовтня
Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури
30 жовтня, 19:52
За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
15 жовтня, 17:59
Правоохоронці опрацювали понад 2 тис. викликів про мінування адміністративних будівель
Повідомлення про масові замінування: поліція відзвітувала про результати перевірок
15 жовтня, 13:54
Туристи зіштовхнулись із обманом у Туреччині
Афера року. У Туреччині гіди возять туристів до неіснуючих пам'яток
15 жовтня, 09:13
Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро під час перевірки військово-облікових даних у 48-річного чоловіка
Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»
14 жовтня, 19:57
В Гаазі планують розглянути участь Білорусі в депортації дітей
Гаазький суд може розслідувати причетність Білорусі до депортації українських дітей
9 жовтня, 23:12

Новини

Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом (фото)
Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом (фото)
Київ позбувається незаконної реклами
Київ позбувається незаконної реклами
Зеленський призначив нового голову Броварської РДА
Зеленський призначив нового голову Броварської РДА
Смертельна аварія на переході у Дарницькому районі: водій вантажівки отримав підозру
Смертельна аварія на переході у Дарницькому районі: водій вантажівки отримав підозру
У київському метрополітені помер чоловік
У київському метрополітені помер чоловік
ЄС планує з’єднати Берлін і Київ швидкісним залізничним сполученням
ЄС планує з’єднати Берлін і Київ швидкісним залізничним сполученням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
31K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
19K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
14K
Вибори в США. Онлайн результати на карті
9293
Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua