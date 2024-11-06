Киянин відправляв наркотики клієнтам у пакунках з печивом (фото)

Наркоділку загрожує до десяти років позбавлення волі

Слідчі завершили досудове розслідування відносно 26-річного молодика, затриманого за розповсюдження наркотиків у Солом’янському районі столиці. Наркоділку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначається, влітку поточного року оперативні співробітники Соломʼянського управління поліції виявили чоловіка, який мав при собі пакунок з канабісом. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили партії канабісу, «Альфа-PVP», пігулки МДМА та екстазі, а також псилоцибінові гриби. Зловмисник фасував заборонені речовини в упаковки з печивом й відправляв їх замовникам поштою.

Тоді, слідчі затримали наркодилера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Соломʼянської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.

Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника слідчі скерували до суду. Покарання за такий злочин передбачає до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

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