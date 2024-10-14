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Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»
Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро під час перевірки військово-облікових даних у 48-річного чоловіка
фото з відкритих джерел

Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань статтею хуліганство

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо конфлікту очільника компанії Steko Сергія Положая з працівниками ТЦК. Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.

Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро під час перевірки військово-облікових даних у 48-річного чоловіка.

«Чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового», – зауважили поліціянти. 

Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі працівники ТЦК зупинили генерального директора компанії Steko, яка виробляє металопластикові вікна, Сергія Положая. Під час перевірки документів той назвав військових «чортами», бо його нібито хотіли посадити в бус і забрати до військкомату. Про це розповів сам Положай, а дніпровські Telegram-канали поширили уривок розмови чоловіка, схожого на гендиректора, з працівниками ТЦК.

На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я – як два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені себе поводити й говорити». Сам Положай у своїх соцмережах розповів, що напередодні ввечері гуляв у парку Дніпра під час «величезної облави». Його зупинили для перевірки документів ТЦК, поліція і «купа якихось військових». Після цього ТЦК викликало «підкріплення автоматників у балаклавах», яким він знову показав документи.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки. Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.

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Теги: Дніпро документи розслідування поліція чоловік правила ТЦК мобілізація

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