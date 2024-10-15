Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок
фото: Служба безпеки України

СБУ та Національна поліція ліквідували ще три корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті

В одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Як повідомляється, СБУ та Національна поліція ліквідували ще три корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті.

За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Серед них – очільники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці ВЛК.

2 фото
На весь екран
За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Серед них – очільники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці ВЛК
фото: Служба безпеки України

Закарпаття

На Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

Фігуранти обіцяли таким «студентам» безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво закарпатського університету залучило до незаконної діяльності посадовця військової служби правопорядку.

Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися «студентською схемою».

Київська область

Викрито заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які «задніми числами» оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.

Для реалізації злочину фігуранти «супроводжували вступ» ухилянтів до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.

У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких «послуг» становила до $8 тис. з клієнта.

Черкаси

У Черкасах викрили трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали ухилянтам фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

До незаконної діяльності організатори залучили медсестру, яка підшукувала потенційних клієнтів та підтримувала зв’язок між ними та фігурантами з ВЛК.

Наразі всім фігурантам (відповідно до вчинених злочинів) повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання від призову та працевлаштування. За «послуги» він хотів $10 тис. Відомо, що фігурантом виявився кандидат наук з одного з вищих навчальних закладів. Він обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за $10 тис. працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування. Учасникам надається бронювання від мобілізації, а також можливість проходження службових відряджень за кордоном. Правоохоронці затримали фігуранта після одержання грошей. Йому оголошено підозру.

Читайте також:

Теги: Закарпаття поліція кордон ухилянти Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп, історик Володимир В’ятрович
Володимир В’ятрович: Молоді українці дуже швидко адаптуються у Польщі. І це колосальна втрата Інтерв’ю
11 жовтня, 06:10
Річка Десна на Київщині обміліла
У Десні на Київщині спостерігається мінімальний рівень води за останні 100 років
23 вересня, 21:19
У герметичній капсулі Sarco смерть настає після того, як людина всередині неї натискає на кнопку і випускає азот
У Швейцарії поліція провела арешти через появу капсули для самогубств
26 вересня, 07:00
На Закарпатті жінки відбили в ТЦК мобілізованих священників
Чи мають жінки захищати чоловіків від ТЦК? У мережі розгорілася суперечка
25 вересня, 14:34
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 27 вересня 2024 р.
Удар по будівлі поліції у Кривому Розі: перші фото наслідків
27 вересня, 12:58
Свою агресію чоловік пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою
У Києві чоловік розгромив приймальню Мінсоцполітики, бо не знайшов собі достойну дружину
8 жовтня, 19:13
За словами точицького, протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон, але її немає
Кожен п’ятий діяч культури, що їде за кордон, не повертається – міністр культури
Сьогодні, 16:11
Між сусідами трапився конфлікт через мову
У Бучі чоловік напав на сусідів, бо його просили говорити українською
12 жовтня, 18:49
Сергій Положай, який посперечався з військовими
У Дніпрі гендиректор компанії-виробника вікон назвав ТЦК «чортами», бо його зупинили для перевірки документів
13 жовтня, 09:59

Події в Україні

Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад
Влада оголосила обов'язкову евакуацію усіх цивільних із Куп'янська та прилеглих громад
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 16 жовтня
«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
Мер Миколаєва показав наслідки нічного обстрілу ринку
Мер Миколаєва показав наслідки нічного обстрілу ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
33K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
32K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
23K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
21K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua