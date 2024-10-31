Міняв iPhone на майонез. На Черкащині суд виніс вирок шахраю
Зловмисник отримав вирок та зобов’язаний відшкодувати «Укрпошті» близько 55 тис. гривень
Смілянський міськрайонний суд Черкаської області засудив чоловіка до шести років і трьох місяців ув'язнення за шахрайство. Він замовляв iPhone в інтернет-магазині, а під час огляду на пошті підміняв їх на майонез. Про це повідомляє місцеве видання Provce.ck.ua.
У березні 2023 року поліція затримала шахрая, який підмінював на пошті товар: «Чоловік замовляв дорогі мобільні телефони, а коли оглядав посилки – підкладав майонез. Правоохоронці викрили зловмисника під час чергової спроби шахрайства. Слідчі відкрили кримінальне провадження».
Поліцейські з'ясували, що 38-річний чоловік працював за чітко продуманою «схемою». Він під вигаданими прізвищами замовляв у районні поштові відділення дорогі мобільні телефони. Під час огляду посилок, підміняв товар на заздалегідь підготовлені коробки-муляжі з майонезом чи соусом. Зловмисником виявився раніше судимий за схожі злочини житель Кременчука.
Смілянський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді шести років і трьох місяців позбавлення волі, врахувавши попередні судимості. Крім того, зловмисник зобов’язаний відшкодувати «Укрпошті» близько 55 тис. грн.
Нагадаємо, що на Тернопільщині шахраї виманили у 28-річної дівчини 177 тис. грн, пропонуючи прибуткову дистанційну роботу. Як з'ясували працівники поліції, жінка побачила оголошення, яке обіцяло заробити легкі гроші через популярну соціальну мережу. Потрібно було переглядати відео і ставити вподобайки. «Фахівець» з просування контенту переконав заявницю, що для збільшення доходу необхідно зробити декілька грошових переказів.
Також у Київській області шахраї під виглядом очільників держадміністрацій ошукували громадян. Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій та пропонували підприємцям перерахувати кошти на рахунки благодійних фондів для закупки військового спорядження за кордоном.
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