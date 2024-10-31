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Міняв iPhone на майонез. На Черкащині суд виніс вирок шахраю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міняв iPhone на майонез. На Черкащині суд виніс вирок шахраю
На Черкащині засудили шахрая
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зловмисник отримав вирок та зобов’язаний відшкодувати «Укрпошті» близько 55 тис. гривень

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області засудив чоловіка до шести років і трьох місяців ув'язнення за шахрайство. Він замовляв iPhone в інтернет-магазині, а під час огляду на пошті підміняв їх на майонез. Про це повідомляє місцеве видання Provce.ck.ua.

У березні 2023 року поліція затримала шахрая, який підмінював на пошті товар: «Чоловік замовляв дорогі мобільні телефони, а коли оглядав посилки – підкладав майонез. Правоохоронці викрили зловмисника під час чергової спроби шахрайства. Слідчі відкрили кримінальне провадження».

Поліцейські з'ясували, що 38-річний чоловік працював за чітко продуманою «схемою». Він під вигаданими прізвищами замовляв у районні поштові відділення дорогі мобільні телефони. Під час огляду посилок, підміняв товар на заздалегідь підготовлені коробки-муляжі з майонезом чи соусом. Зловмисником виявився раніше судимий за схожі злочини житель Кременчука.

Смілянський міськрайонний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді шести років і трьох місяців позбавлення волі, врахувавши попередні судимості. Крім того, зловмисник зобов’язаний відшкодувати «Укрпошті» близько 55 тис. грн.

Нагадаємо, що на Тернопільщині шахраї виманили у 28-річної дівчини 177 тис. грн, пропонуючи прибуткову дистанційну роботу. Як з'ясували працівники поліції, жінка побачила оголошення, яке обіцяло заробити легкі гроші через популярну соціальну мережу. Потрібно було переглядати відео і ставити вподобайки. «Фахівець» з просування контенту переконав заявницю, що для збільшення доходу необхідно зробити декілька грошових переказів.

Також у Київській області шахраї під виглядом очільників держадміністрацій ошукували громадян. Затримані представлялись керівниками обласних та районних військово-цивільних адміністрацій та пропонували підприємцям перерахувати кошти на рахунки благодійних фондів для закупки військового спорядження за кордоном. 

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Теги: суд шахрайство телефон Україна Черкащина поліція

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