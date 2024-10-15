Повідомлення про масові замінування: поліція відзвітувала про результати перевірок

Переважна більшість повідомлень про замінування надійшла з російських IP-адрес

Поліція перевірила об’єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування. Усі вони виявились неправдивими. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як зазначали правоохоронці, переважна більшість повідомлень про замінування надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2 тис. викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель.

Переважна більшість повідомлень про замінування надійшла з російських IP-адрес фото: Telegram/Національна поліція

Правоохоронці опрацювали понад 2 тис. викликів про мінування адміністративних будівель фото: Telegram/Національна поліція

За фактом неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, столицю охопила хвиля мінування державних установ і навчальних закладів. На місцях працюють вибухотехніки і кінологи. Поліція проводить перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування. По регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель. Проводяться перевірки.

Також повідомлялося, що понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель. Подібні листи отримали й структурні підрозділи МЗС України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. У поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене відразу після завершення перевірок.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах. Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок.