Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури

Президентка Грузії стверджує, що її виклик до прокуратури «дивним чином збігається з вказівками Дмитра Медведєва»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася йти на допит до прокуратури в межах розслідування через ймовірні фальсифікації на парламентських виборах. Про це повідомляє SOVA.news.

Президентка Грузії стверджує, що її виклик до прокуратури «дивним чином збігається з вказівками Дмитра Медведєва». Заступник голови Ради безпеки Росії напередодні закликав «усунути з посади та заарештувати» Зурабішвілі.

«Я звертаюся до прокуратури, ви підзвітні народу, громадськість вимагає від вас негайного розслідування, а не моїх доказів, і ніхто не очікує, що прокуратура в цій ситуації сьогодні почне очевидні політичні процеси проти президента», – зазначила вона.

Зурабішвілі наголосила, що не має наміру з'являтися в прокуратурі, й закликала її «уникати політичного зведення рахунків».

«Ба більше, у цей момент наші партнери теж на це дивляться – чи зможе прокуратура бути незалежною, неупередженою. Тож нехай прокуратура почне свою роботу, а президент займеться своєю. Як президент я продовжу свою роботу і не збираюся звітувати перед прокуратурою», – додала вона.

Як відомо, 30 жовтня прокуратура Грузії на підставі звернення Центральної виборчої комісії розпочала розслідування «за фактом передбачуваного шахрайства на парламентських виборах, що має ознаки злочину», передбаченого відповідною статею Кримінального кодексу Грузії. У зв'язку з цим президента Саломе Зурабішвілі викликали на допит.

У прокуратурі запевняють, що одночасно проведуть усі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у наказі ЦВК, з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, окремими політичними партіями та представниками спостережних місій.

Учора, 29 жовтня, Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.

Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.