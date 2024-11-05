Робота Бенксі виставлятиметься у Лаврі поручі із давньоруським графіті

У Лаврі графіті британського художника буде зберігатись у «відкритих фондах»

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» тепер буде зберігатися графіті відомого світового художника Бенксі «Жінка в протигазі». Про це повідомила пресслужба заповідника.

«Лавра сьогодні – це звільнений від «руского міра» культурний простір, де зберігаються не лише старовинні реліквії, а й створюються сучасні мистецькі проєкти. Ця робота Бенксі – символ жаху і протесту через воєнні злочини Росії в Україні. В Лаврі, яка нарешті звільнилась від духовної російської окупації, графіті буде зберігатись у «відкритих фондах». (фондосховище, доступне для вільного огляду)», – йдеться у повідомленні.

У заповіднику розповіли, що поряд зі стінописом Бенксі, на якому зображено жінку з вогнегасником в бігудях на стільці перед спаленим вікном, будуть експонувати давньоруське графіті ХІ століття – стародавню плінфу з малюнком людини у гордовитій позі, яка є шаржем на одного з будівничих Успенського Собору.

«Вражає паралель між сучасним графіті та давніми малюнками в Лаврі, між якими пролягає відстань у тисячу років. Як і тоді, графіті сьогодення залишається способом висловлення опору, і Бенксі продовжує цю традицію в умовах сучасної війни», – додали в заповіднику.

Нагадаємо, поліція Київщини повідомила про підозру організатору викрадення малюнку всесвітньо відомого митця Бенксі в Гостомелі.

2 грудня 2023 року група осіб з Києва та Черкас демонтували картину з жінкою у протигазі, яку британський митець написав на стіні зруйнованого російськими військовими будинку в Гостомелі. Зазначається, що правопорушники за допомогою дерев'яних дощок і поліетилену намагалися транспортувати графіті. Завдяки небайдужості громадян, поліцейські та силовики затримали зловмисників.

У ході досудового розслідування проведено мистецтвознавчу експертизу, за результатами якої визначено вартість картини британського митця – понад 9 млн грн.

Як повідомлялося, у Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі. На графіті зображена жінка в халаті й бігудях







