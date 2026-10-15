Катування та незаконне затримання. Європейський суд розгляне скарги інкасаторів Ощадбанку

Ощадбанк звернувся до ЄСПЛ через затримання та ймовірні катування своїх інкасаторів в Угорщині

ЄСПЛ зареєстрував шість справ проти Угорщини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував шість заяв українських інкасаторів Ощадбанку проти Угорщини. Працівники державного банку скаржаться на незаконне затримання та катування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

Секретаріат суду в Страсбурзі підтвердив реєстрацію звернень, поданих 5 липня 2026 року, та присвоїв їм офіційні номери. Аналогічна процедура очікується щодо сьомого інкасатора.

Заявники звинувачують угорські органи влади в порушенні двох статей Європейської конвенції з прав людини: статті 3, яка забороняє катування та нелюдське поводження, і статті 5, що гарантує право на свободу й особисту недоторканність.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, що фінустанова продовжить захищати права своїх співробітників та власну репутацію на міжнародному рівні.

«Офіційне повідомлення ЄСПЛ про відкриття провадження демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та непохитність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях», – наголосив Каціон.

Наразі справи перебувають на початковій письмовій стадії. Реєстрація заяв є процесуальним кроком і сама собою ще не означає, що ЄСПЛ встановив порушення з боку Угорщини.

Нагадаємо, 5 березня угорські правоохоронці затримали сімох співробітників Ощадбанку, які перевозили з Австрії до України $40 млн, €35 млн та дев'ять кілограмів золота. Як повідомляв «Главком», до затриманих спочатку не допускали українських консулів, а банк заперечував будь-які порушення під час перевезення цінностей.

Згодом Угорщина повернула вилучене майно, а в серпні закрила кримінальне провадження проти інкасаторів. Слідство встановило законне походження грошей і золота та не виявило складу злочину.

Наприкінці вересня стали відомі нові обставини затримання українців. У службовій записці угорської прокуратури зафіксовано свідчення, які можуть вказувати на причетність тодішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана до ухвалення рішення про проведення операції. Водночас документ не містить прямого підтвердження його участі.