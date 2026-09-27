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Зеленський повідомив про нові удари по дата-центру в Києві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський повідомив про нові удари по дата-центру в Києві
Росія вдарила по Києву зранку 27 вересня
фото: ДСНС (ілюстративне)

Під російськими ударами цієї ночі опинилися дев'ять областей України

Російські війська вранці 27 вересня двічі вдарили по дата-центру в Києві. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

У Києві внаслідок нічної атаки РФ через влучання безпілотника загинув чоловік. Уранці росіяни ще двічі вдарили по дата-центру в столиці. Після першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, 27 вересня один із ворожих дронів влучив в одноповерхову будівлю СТО, де спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташований поруч заклад громадського харчування. За іншою адресою безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Крім того, було влучання в нежитлову будівлю у Шевченківському районі.

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Також у Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей. Під російськими ударами цієї ночі опинилися житлові будинки, енергетичні об’єкти та інша цивільна інфраструктура в Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.

За словами Зеленського, лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів. Значну частину застосованих ракет становила балістика.

У вересні Росія посилила удари по українській цифровій інфраструктурі. Після атаки 23 вересня проблеми з доступом до інтернету виникли приблизно у 100 тис. домогосподарств Києва та області, а понад шість провайдерів повідомили про збої через пошкодження дата-центрів і вузлів мережі.

25 вересня внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії «Датагруп». Працівники не постраждали, клієнтські дані вдалося зберегти, а сервіси продовжили працювати з резервних майданчиків.

Наступного дня ворог атакував дата-центр Cosmonova у Києві. Внаслідок удару було пошкоджено опорну мережу, через що частина клієнтів відчувала перебої в роботі інтернету. 

Водночас радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив, що повністю залишити Україну без інтернету Росії не вдасться через розподілену структуру мереж. Однак локальні перебої можливі, а вартість послуг провайдерів у перспективі може зрости через витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури.

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Теги: Київ рятувальники інфраструктура Володимир Зеленський інтернет

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