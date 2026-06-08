Поліція повернула понад мільйон грн киянкам, які віддали гроші шахраями під виглядом СБУ

Схема розкрилася після того, як до поліції звернулася літня мешканка Голосіївського району

Столичні правоохоронці оперативно розшукали та повернули двом літнім киянкам кошти на загальну суму понад мільйон гривень, які у них видурили шахраї. Зловмисники видавали себе за працівників спецслужби та виманили гроші нібито для «перевірки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Схема розкрилася після того, як до поліції звернулася літня мешканка Голосіївського району. Невідомі телефоном представилися працівниками СБУ і звинуватили її у фінансуванні країни-агресора через нібито купівлю товарів російського походження. Аферисти навіть провели «обшук» у її квартирі через відеозв'язок.

Застосовуючи психологічний тиск, псевдосиловики змусили жінку віддати кур’єру понад $8 тис. нібито для «декларування у базі спецслужби».

Оперативники Голосіївського управління поліції менш ніж за добу встановили особу кур'єра. Нею виявилася інша літня киянка, яку шахраї так само залякали вигаданим кримінальним переслідуванням і змусили діяти за їхніми вказівками.

Поліцейські вилучили у жінки гроші першої заявниці та одразу повернули їх власниці. Крім того, під час невідкладного обшуку в її помешканні виявили ще близько $65 та 12,4 тис. євро. Як з'ясувалося, ці гроші «кур'єрка» аналогічним чином щойно забрала у другої потерпілої пенсіонерки. Ці заощадження поліція також оперативно вилучила та повернула законній власниці.

Поліція Києва вкотре нагадує: правоохоронні органи не проводять жодних «дистанційних перевірок», «онлайн-обшуків» чи «декларування готівки». У разі підозрілих дзвінків негайно припиняйте розмову та телефонуйте на 102 або 112.

Нагадаємо, поліція Києва викрила двох шахраїв, які виманили у 79-річного колишнього високопосадовця 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ. Правоохоронці встановили, що до чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправоохоронець розповідав потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надсилав підроблені повістки. За даними джерела «Главкома», йдеться про шостого прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка (1997-99 рр).

До слова, у Києві перед судом постане жінка, яка з фейкової сторінки у соцмережах виманила у військового майже 700 тис. грн на «лікування від онкології». Слідство встановило, що жінка зареєструвала у месенджері Telegram фейковий профіль із фото молодої дівчини та влітку 2024 року познайомилась із 31-річним військовим родом із Житомирщини.