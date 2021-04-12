Київ може втратити ще одну історичну будівлю

Департамент охорони культурної спадщини КМДА подав позов до власника «Будинку Вертипороха»

Пам’ятка «Будинок Вертипороха», що на вулиці Межигірській, 33/19 в Києві, перебуває у приватній власності. Понад десять років Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації вимагає від власників виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

За її словами, департаментом неодноразово направлялися приписи з вимогами щодо збереження культурної спадщини міста, укладання охоронного договору, та проведення першочергових заходів для уникнення подальшої руйнації пам'ятки. Проте, жодної із вимог виконано не було.

«Враховуючи зазначене, Департаментом було складено акт про вчинення правопорушення, та подано позов до Окружного адміністративного суду Києва про стягнення з власника фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Відповідні матеріали щодо ігнорування вимог приписів також було скеровано до правоохоронних органів. Київська міська прокуратура звернулася до Окружного адміністративного суду щодо бездіяльності власника пам’ятки «Будинок Вертипороха» з вимогою укласти охоронний договір, та провести протиаварійні та консерваційні роботи в будівлі», — зазначила Вікторія Муха.

За словами депутатки, останнім часом почастішали випадки навмисного доведення об'єктів культурної спадщини їх власниками до руйнації.

Нагадаємо, Київська міська рада ще у 2018 році зверталась до Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Місто навіть розробило законопроект, покликаний значно посилити відповідальність за нехтування пам’яткоохоронним законодавством, суттєво підвищити розмір штрафних санкцій за порушення, надати можливість їх примусового викупу у комунальну власність, усунути колізії в законодавстві, якими користуються недобросовісні власники. Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини» прийнято у першому читанні ще у 2018 році.

«Прийняття ініційованих місцевою владою Києва змін актуалізувало б пам'яткоохоронне законодавство згідно з вимогами сучасності, надало б органам охорони культурної спадщини необхідні інструменти для ефективної діяльності, боротьби з порушниками та збереження культурного надбання для наступних поколінь», — підкреслила Вікторія Муха.

«Будинок Вертипороха» був споруджений в середині XIX століття родиною чернігівського купця Вертипороха та наразі представляє зразок тогочасної забудови Подолу. Знищення пам'ятки стане неоціненною втратою для української архітектури.

Як повідомлялося, 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

Раніше стало відомо, що кияни з руху «Мапа реновації» розмістили вздовж вулиці Петлюри сітілайти за збереження будинку купця Уткіна, який може бути знесений під час будівництва офісного центру.