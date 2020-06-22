Столична влада нагадала киянам: карантин досі діє, а за порушення - штраф



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У громадських місцях слід перебувати в масці

Влада нагадала, як слід поводитися у громадських місцях

Київська влада нагадує, що у столиці продовжують діяти протиепідемічні заходи та обмеження, яких необхідно дотримуватися.

Недотримання протиепідемічних заходів та порушення умов карантину тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Нижній поріг штрафу становить 17 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

КМДА нагадала, що у громадських місцях, зокрема транспорті, необхідно перебувати у масках або респіраторах.

Слід пам’ятати також про дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра.

Прості речі рятують життя, тож:

часто мийте руки та користуйтеся антисептиком;

не забувайте провітрювати та зволожувати приміщення, у якому перебуваєте.

Крім того КМДА нагадала, що при проявах симптомів захворювання треба повідомити свого сімейного лікаря телефоном, щоденно бути на зв’язку з сімейним лікарем та дотримуватися його рекомендацій.

У столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися у разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

Нагадаємо, станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 1012

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Як повідомлялося, столична влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели перевірки у 27 розважальних закладах в нічний час і притягнули до адміністративної відповідальності 17 порушників.

Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

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