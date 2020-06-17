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    Кияни розслабились: влада посилює контроль за дотриманням карантину

    • Розсилка
    Правоохоронці фіксують факти порушення протиепідемічних умов - Кияни розслабились: влада посилює контроль за дотриманням карантину
    Правоохоронці фіксують факти порушення протиепідемічних умов

    В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог

    Столична влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу звернути увагу на те, що місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони», - сказав Кличко.

    Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших, і в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил складають протокол про адміністративне порушення. 

    «Нагадаю, штрафи за такі порушення для громадян складають від 17 до 51 тисячі гривень, А на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. А в разі виявлення значних порушень, заклад можуть закрити до їх усунення, - наголосив мер столиці. - За місяць роботи групи перевірили понад 2 тисячі об’єктів. Було складено 325 протоколів про порушення».

    Зокрема, порушення зафіксували в роботі ресторанів та нічних клубів, які не мали права працювати, також – щодо недотримання маскового режиму та соціальної дистанції громадянами. 

    Як повідомлялося, станом на ранок 17 червня, у Києві підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

    Співробітники метрополітену спільно з поліцією проводитимуть рейди у вагонах потягів для виявлення порушників маскового режиму.

     Читайте також: 
    Віталій Кличко Київ статистика штраф карантин кияни влада коронавірус
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