Карантин у метро: поліція ловить порушників на станціях і у вагонах (фото, відео)



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Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з пасажирами Фото: Нацполіція

Штраф для пасажирів за порушення протиепідемічних заходів - 17 тис. грн

Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень. Особливу увагу правоохоронці приділяють наявності у громадян засобів індивідуального захисту та дотримання ними соціальної дистанції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Співробітники поліції нагадують відвідувачам підземки про важливість дотримання правил карантину та попереджують про потенційну небезпеку.

«Загалом люди реагують на зауваження та вдягають захисну маску, а у випадку категоричної відмови складаємо адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. І всього за такі порушення з моменту відкриття метрополітену послаблення карантину у Києві складено три адміністративних протоколи. За одним таким випадком вже винесено судове рішення про притягнення громадянки до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень», - розповів начальник відділу превенції управління поліції в метрополітені Олександр Киричук.

Столичні правоохоронці закликають не нехтувати встановленими протиепідемічними заходами, аби попередити поширення коронавірусної інфекції, бути свідомими та не наражати себе та інших на небезпеку.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

Повідомлялося, що співробітники метрополітену спільно з поліцією проводитимуть рейди у вагонах потягів для виявлення порушників маскового режиму.

Речниця столичного метрополітену Наталка Макогоно повідомляла, що з часу відновлення роботи метро поліція склала 37 протоколів, по одному з них суд уже виніс рішення про сплату штрафу у розмірі 17 тис. грн.

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