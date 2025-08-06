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Київ отримав 60 вагонів метро від Варшави, але лише третина працює на лініях

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ отримав 60 вагонів метро від Варшави, але лише третина працює на лініях
З 60 вагонів метро та 132 автобусів, отриманих як благодійна допомога Києву, лише 20 і 60 відповідно перевозять пасажирів
фото: офіційний портал Києва

Усього за час повномасштабного вторгнення Київ отримав 60 вагонів метро та 132 автобуси

Київський метрополітен і комунальне підприємство «Київпастранс» не надто ефективно використовують транспорт, переданий у якості гуманітарної допомоги українській столиці європейськими партнерами. Так, з 60 вагонів метро, що приїхали до Києва з Варшави, на лініях курсують лише 20. А зі 132 автобусів маршрутами їздять хіба 60 одиниць. Про це виданню Lb.ua повідомили у київських транспортних комунальних підприємствах у відповіді на інформаційні запити, інформує «Главком».

Так, у КП «Київський метрополітен» зазначили, що станом на 23 липня 2025-го експлуатують лише кожен третій вагон з тих, що передала Києву підземка Варшави у якості гуманітарної допомоги. Ба більше: вагони, про отримання яких Києвом з такою гордістю розповідали міські посадовці, виявилися непридатними для використання на київських лініях.

Згідно відповіді від Київського метрополітену, станом на 23.07.2025 року експлуатується 20 з 60 вагонів, які були прийняті як гуманітарна допомога від Варшавського метрополітену
Згідно відповіді від Київського метрополітену, станом на 23.07.2025 року експлуатується 20 з 60 вагонів, які були прийняті як гуманітарна допомога від Варшавського метрополітену
фото: Lb.ua

«Отримані вагони за своєю конструкцією не придатні для використання на лініях Київського метрополітену. Станом на 23.07.2025 введені в експлуатацію 20 вагонів метрополітену з використанням кузовів та інших комплектуючих з вищевказаних вагонів», – зауважили у столичному метрополітені.

Зазначається, що доставка до Києва тих вагонів, які виявилися непотрібними, обійшлася місту у кругленьку суму у 189,3 млн грн. Тобто, транспортування кожної з 60 одиниць стало бюджету міста у 3,15 млн грн. У той же час, ще наприкінці 2024 року Держаудитслужба вирахувала, що на транспортування кожного з вагонів Київ витратив у щість разів більшу суму, ніж це коштує в середньому на ринку перевезень.

Також у «Київпастрансі» виданню Lb.ua розповіли, що на маршрутах у столиці курсували лише 60 автобусів зі 132, отриманих підприємством. Частина з них була передана депо для формування резерву, ще 10 – зламана й не може вийти на рейси, а ще 32 передали на баланс інших організацій. А найактивніше у Києві використовували автобуси Mercedes-Benz O530: 54 таких передала Німеччина, ще 21 – Латвія (частина з них не могла їздити містом). Саме їх найчастіше бачили кияни на міських маршрутах.

Передали автобуси такі країни: 

Латвія (м. Рига) – 21 автобус марки Mercedes-Benz O530 (21 задіяно у транспортній роботі).

Німеччина – 76 автобусів всього, з них:

  • 54 – марки Mercedes-Benz O530 Citaro (41 задіяно у транспортній роботі);
  • 12 – марки MAN A23 (7 задіяно у транспортній роботі);
  • 2 – марки MAN A20, 21 (2 задіяно у транспортній роботі);
  • 4 – марки MAN A39DD (4 задіяно у транспортній роботі);
  • 2 – марки Setra S315 (2 задіяно у транспортній роботі);
  • 1 – марки Neoplan Bus та 1 – Mercedes-Benz Sprinter (задіяно у транспортній роботі).

Фінляндія – шість автобусів всього, з них:

  • 4 – марки Volvo 8500LE, 8700LE та В12В (3 задіяно у транспортній роботі);
  • 2 – Scania K230 (не використовуються).

Словаччина (Братислава) – 22 автобуси всього, з них:

  • 18 – марки Irisbus Citelis 12 (12 задіяно у транспортній роботі);
  • 4 – марки Irisbus Crossway (не використовуються);

Хорватія – п'ять автобусів марки VDL Berkhof Ambassador (не використовуються).

Польща – два автобуси марки Solaris Urbino (не використовуються).

Замість доставки старих вагонів з Варшави могли б придбати сім-вісім новеньких, від Крюківського заводу.

Нагадаємо, «Главком» писав про те, що КП «Київський метрополітен» переплатило 160 млн грн за доставку подарованих європейськими партнерами 60 вагонів метро з Польщі. Реальна ринкова вартість такої послуги становить 30 млн грн, сплачено було 189,34 млн грн. Середньоринкова ціна транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вагона метро з Варшави до Києва – 0,5 млн грн. Водночас КП «Київський метрополітен» заплатило по 3,15 млн грн за кожен.

Теги: громадський транспорт Німеччина метро транспорт кияни Київпастранс місто Київ столиця Держаудитслужба Mercedes Латвія

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