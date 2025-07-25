На Київ та область суне гроза: синоптики попередили про небезпеку

До кінця доби 25 липня у Києві та області очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 липня у Києві та області гроза, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань. За офіційними даними, внаслідок буревію в місті повалило понад 30 дерев. Це спричинило тимчасові перешкоди для руху та створило додаткові незручності для мешканців.

На вулиці Бульварно-Кудрявській велике дерево впало на припарковані автомобілі фото: glavcom.ua

Негода, що пронеслася столицею, не оминула й Київський зоопарк. Сильний вітер та злива призвели до пошкодження вольєрів, а також поламаних дерев та гілок на території. Проте, завдяки оперативним діям працівників, усі тварини перебувають у безпеці.

Наслідки буревію у столичному зоопарку фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Наслідки буревію у столичному зоопарку фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Наслідки буревію у столичному зоопарку фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення/Facebook

Ліквідація наслідків буревію у Києві. 22 липня 2025 рік фото: пресслужба КМДА

Понад 100 працівників «Київзеленбуду» продовжують ліквідацію наслідків негоди 22 липня фото: КМДА

Над ліквідацією наслідків негоди працювали понад 40 працівників комунального об'єднання «Київзеленбуд» та 15 рятувальників столичної служби КАРС. До робіт залучалося понад 10 одиниць техніки «Київзеленбуду» та три аварійно-рятувальні автомобілі.