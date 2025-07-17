«Антонов» пояснив, який цивільний літак пролетів кілька днів тому над Києвом

Модернізований літак «Руслан» евакуйовано до Німеччини

У п'ятницю, 11 липня, українці помітили у небі над Києвом літак, який дуже був схожий на цивільний. Авіакомпанія «Антонов» роз’яснила, що це був Ан-124-100 «Руслан», який того дня вдалося успішно евакуювати до Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Повітряне судно так довго перебувало в Україні з початку війни, тому, що було у розібраному стані. Це допомогло йому залишитись цілим під час боїв за Гостомель.

Літак із реєстраційним номером UR-82073 був виготовлений у 1994 році. Він має понад 21 тис. льотних годин та понад 5,5 тис. польотів. У 2021 році його відправили на глибоку модернізацію з метою заміни основного російського комплектовання на сучасні компоненти західного та українського виробництва.

Команда «Антонова» успішно завершила модернізацію літака у червні 2025 року.

Нагадаємо, нагадаємо, у лютому 2022 року у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії найбільший у світі літак «Мрія» мав бути евакуйований в німецький аеропорт «Галле» в Лейпцигу, але відповідний наказ на переліт так і не надійшов.

На початку квітня 2023-го підозру у службовій недбалостіодержав колишній генеральний директор державного підприємства «Антонов» Сергій Бичков. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави. Служба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. І підтвердила, що двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.