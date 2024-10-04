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Київ переплатив 160 млн грн за доставку вагонів із Польщі – результати аудиту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ переплатив 160 млн грн за доставку вагонів із Польщі – результати аудиту
За транспортування усіх 60 вагонів, що прибули з Польщі, відповідно до даних бухгалтерського обліку, була здійснена повна оплата на загальну суму 189,34 млн грн
фото: з відкритих джерел

КП «Київський метрополітен» заплатило по 3,15 млн грн за кожен вагон замість 0,5 млн грн

КП «Київський метрополітен» переплатило 160 млн грн за доставку подарованих європейськими партнерами 60 вагонів метро з Польщі. Реальна ринкова вартість такої послуги становить 30 млн грн, сплачено було 189,34 млн грн. Про це повідомила пресслужба Держаудитслужби за результатами аудиту.

У повідомленні стверджується, що середньоринкова ціна транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вагона метро з Варшави до Києва – 0,5 млн грн. Водночас КП «Київський метрополітен» заплатило по 3,15 млн грн за кожен.

«За транспортування усіх 60 вагонів, що прибули з Польщі, відповідно до даних бухгалтерського обліку, була здійснена повна оплата на загальну суму 189,34 млн грн. Тоді як – за результатами досліджень відкритих джерел інформації (зокрема вебсайтів низки операторів ринку перевезень) – розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн. Тобто зі столичного бюджету було витрачено в 6,3 раза більше коштів, ніж вимагала ситуація», – йдеться в матеріалі.

У відомстві також підкреслюють, що протягом 2022-2023 років підприємство, яке доставило вагони до Києва, не надавало таких послуг і це – його єдиний досвід у такому напрямку.

«Утім, провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося – їх не допустили на підприємство. Через що Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 3 жовтня на маршрут зеленої гілки столичного метро вийшов вже третій потяг з вагонів, які Київ отримав від Варшави. Мер міста Віталій Кличко нагадав, перший такий поїзд виїхав на маршрут київського метро в листопаді 2023 року, другий – у квітні цього року. 

Теги: метро потяг послуги перевезення Держаудитслужба Польща

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