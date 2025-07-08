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Афера з землею для військових: адвокати з Тернопільщини виманили у забудовника понад $2 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Афера з землею для військових: адвокати з Тернопільщини виманили у забудовника понад $2 млн
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
фото: Нацполіція

Двоє адвокатів – батько та син – зробили підприємцю «вигідну» пропозицію: вони оформлять документи на ділянку землі військової частини у Львові, а він збудує там багатоквартирний будинок

Нацполіція ліквідувала групу шахраїв, які виманили у забудовника понад $2 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що двоє адвокатів з Тернопільщини та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини. Передбачалося, що значна кількість квартир у будинку буде передана родинам військовослужбовців. Однак документи на земельну ділянку так і не були оформлені, а гроші «осіли» в кишенях аферистів.

Поліція встановила, що двоє адвокатів – батько та син – зробили підприємцю «вигідну» пропозицію: вони оформлять документи на ділянку землі військової частини у Львові, а він збудує там багатоквартирний будинок. Зловмисники повідомили забудовнику, що для залагодження юридичних моментів потрібно понад $2 млн.

«Кошти, потерпілий передав «партнерам» готівкою у декілька етапів, а натомість отримав завідомо підроблені документи», – йдеться в повідомленні.

Поліція провела вісім обшуків за місцем мешкання зловмисників у Тернопільській області та м. Києві. Вилучено документацію, мобільні телефони, автомобілі. Слідчі Нацполіції оголосили фігурантам про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави, яка сягнула понад 60 млн грн для кожного.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області викрили групу шахраїв, які наживалися на родинах військових. Вони обіцяли допомогти повернути зниклих безвісти або полонених бійців, але замість цього виманювали гроші. 

Теги: шахрайство Тернопільщина Київ війна забудова військові земля

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