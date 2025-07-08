Демонстрували нацистську символіку у центрі Києва: поліція затримала двох іноземців (фото)

Чоловік у футболці з нацистською символікою на вулиці демонстрував прапор зі свастикою

Іноземець був на вулиці разом із своїм товаришем, який також був одягнутий у футболку із забороненим зображенням

Поліція затримала двох іноземців за демонстрацію нацистської символіки на столичному Печерську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. Днями під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію, на якій чоловік у футболці з нацистською символікою на вулиці демонструє прапор зі свастикою.

Як повідомили у поліції, у ході розшукових заходів оперативники Печерського управління поліції за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили особу порушника – ним виявився 27-річний іноземець. Як з’ясувалось у подальшому, останній перебував на вулиці разом із своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнутий у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму.

Чоловіки у футболках із забороненою символікою потрапили на камери відеоспостереження фото: Національна поліція України/Facebook

«Слідчі затримали обох фігурантів в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за їх місцем мешкання в орендованій квартирі поліцейські вилучили речові докази вчинення злочину – одяг, прапор та нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

За демонстрацію забороненої символіки загрожує покарання до восьми років тюрми з конфіскацією майна фото: Національна поліція України/Facebook

Санкція статті передбачає покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, публікацію, на якій чоловік на вулиці демонструє прапор зі свастикою, правоохоронці виявили 6 липня під час моніторингу мережі Інтернет. Слідчі внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

До слова, 20 червня,СБУ у Києві затримала проросійського інтернет-агітатора. Він є колишнім пропагандистом однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України. Кирило Стадніченко працював редактором відділу спорт у газеті «Економічні вісті», в інформаційній агенції «Уніан». Також працював на сайтах «Телеграф» та «Чемпіон» в складі медіагрупи «Українська правда». Влітку 2024 року Стадніченко працював на Олімпійських іграх у Парижі.

За даними СБУ, у телеграм-каналах, Стадніченко закликав бомбардувати українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.