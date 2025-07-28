ДТП за участі мотоцикліста паралізувала Берестейський проспект (відео)

Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та кількох легкових автомобілів паралізувала рух на Берестейському проспекті в напрямку виїзду з Києва. Аварія, що сталася сьогодні ввечері, призвела до значних заторів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мвсцеві пабліки.

Наразі відомо, що внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст. Про його стан наразі інформації немає.

На місці події працюють співробітники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини та причини аварії. Інформація щодо того, що саме спричинило ДТП, наразі відсутня.

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Водіям, які планують рухатися Берестейським проспектом у бік виїзду з Києва, рекомендується обирати альтернативні маршрути або враховувати значні затримки в русі.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода із потерпілим сталася сьогодні близько сьомої години ранку на вулиці Хрещатик. Керманич автомобіля Volkswagen, рухаючись зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу на Майдані Незалежності.

Раніше повідомлялося, що біля дамби в Козині, що на Київщині, сталася ДТП: автомобіль Jaguar темного кольору з’їхав з дороги в кювет і перекинувся. За словами очевидців, люди, які перебували в машині, одразу після аварії поспішно покинули місце події в невідомому напрямку, попередньо знявши номерні знаки.

До слова, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.