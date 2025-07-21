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Який вигляд має «Лук’янівська» у Києві після масованої атаки: фото, відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Який вигляд має «Лук’янівська» у Києві після масованої атаки: фото, відео
Внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції «Лукʼянівська»
фото: РБК-Україна

Станцію метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинено для пасажирів, однак вона продовжує працювати як укриття

Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Видання «РБК-Україна» показало, який вигляд має вхід на станцію після масованої атаки, передає «Главком».

На кадрах видно, що через обстріл пошкоджено наземну частину станції. Пожежі не зафіксовано, підземні приміщення залишилися неушкодженими.

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За даними КМДА, станцію метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинено для пасажирів, однак вона продовжує працювати як укриття.

9 фото
На весь екран
фото: РБК-Україна

Водночас роботу станції на вхід і вихід тимчасово призупинено.

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Нагадаємо, у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Зокрема, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.

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Теги: Київ війна метро

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