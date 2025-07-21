Який вигляд має «Лук’янівська» у Києві після масованої атаки: фото, відео

Станцію метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинено для пасажирів, однак вона продовжує працювати як укриття

Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Видання «РБК-Україна» показало, який вигляд має вхід на станцію після масованої атаки, передає «Главком».

На кадрах видно, що через обстріл пошкоджено наземну частину станції. Пожежі не зафіксовано, підземні приміщення залишилися неушкодженими.

За даними КМДА, станцію метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинено для пасажирів, однак вона продовжує працювати як укриття.

9 фото На весь екран















фото: РБК-Україна

Водночас роботу станції на вхід і вихід тимчасово призупинено.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Зокрема, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.