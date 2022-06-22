Київ провів у останню дорогу командира батальйону «Карпатська січ» (фото)

Олег Куцин воював на Донбасі з 2014 року

Лише ми, українці, здатні подолати ворога, вважав Олег Куцин

У середу, 22 червня, на Майдані попрощались із командиром батальйону «Карпатська Січ» (49-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ) 57-річним Олегом Куцином, позивний «Кум».

Олег був засновником та керівником «Легіону Свободи», а батальйоном «Карпатська Січ» командував з початку війни – 2014 року. «Кум» загинув під час боїв на Ізюмському напрямку 19 червня внаслідок прямого влучання снаряда.

З початком війни на Донбасі Олег організував волонтерську групу з свободівців. Збирали та доправляли допомогу українським військовим, які несли службу в районі окупованого міста Слов'янськ на Донеччині.

На початку літа 2014 року волонтери вирішили вступити до лав Національної гвардії України. Добровольці пройшли навчання та створили єдиний підрозділ «Карпатська Січ». Тоді воїни витримали бої в районі Донецького аеропорту, сіл Пісків, Водяного, Опитного, шахти «Бутівка».

«Ми усвідомлюємо, що зараз вирішується доля української держави та нації. Йти на фронт необхідно. Ні американські джавеліни, ні англійські енлави за нас цю боротьбу не виграють. Лише ми, українці, здатні подолати ворога, бо ми породили цю імперію і лише ми з допомогою здорового цивілізованого світу здатні її знищити», – говорив Олег про війну.

Героя поховали на Байковому кладовищі у Києві.

Також у Черкасах відбулася церемонія прощання з воїном-добровольцем та громадським діячем Павлом Добротворським.

Раніше Київ прощався із загиблим активістом Ратушним.