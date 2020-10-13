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    Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

    Кличко розповів про боротьбу Києва з поширенням коронавірусу

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в місті в умовах поширення коронавірусу.

    Так, він поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • про тестування хворих на Covid-19;
    • скільки ліжок розгорнула столиця для хворих на коронавірус;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • про будівництво метро на Виноградар;
    • про необхідність зменшення тарифу на газ.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 12 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 397 осіб. Це на 201 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 11 жовтня було 196 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28090 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      270587
    • Хворіють
      148903
    • Одужали
      116562
    • Померли
      5122

    Загалом в Україні станом на ранок 13 жовтня підтверджено 270587 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 12 жовтня зафіксовано ще 5133 хворих на коронавірус.

    Віталій Кличко Київ будівництво карантин коронавірус
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