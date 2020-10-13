Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
Кличко розповів про боротьбу Києва з поширенням коронавірусу
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в місті в умовах поширення коронавірусу.
Так, він поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- про тестування хворих на Covid-19;
- скільки ліжок розгорнула столиця для хворих на коронавірус;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
- про будівництво метро на Виноградар;
- про необхідність зменшення тарифу на газ.
Як повідомлялося, за минулу добу, 12 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 397 осіб. Це на 201 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 11 жовтня було 196 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28090 випадків захворювання на Covid-19.
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Всього270587
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Хворіють148903
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Одужали116562
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Померли5122
Загалом в Україні станом на ранок 13 жовтня підтверджено 270587 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 12 жовтня зафіксовано ще 5133 хворих на коронавірус.