Коронавірус у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)



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Столичний голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

Кличко розповів про боротьбу Києва з поширенням коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в місті в умовах поширення коронавірусу.

Так, він поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

про тестування хворих на Covid-19;

скільки ліжок розгорнула столиця для хворих на коронавірус;

скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;

про будівництво метро на Виноградар;

про необхідність зменшення тарифу на газ.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 397 осіб. Це на 201 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 11 жовтня було 196 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28090 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 270587

Хворіють 148903

Одужали 116562

Померли 5122

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Загалом в Україні станом на ранок 13 жовтня підтверджено 270587 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 12 жовтня зафіксовано ще 5133 хворих на коронавірус.