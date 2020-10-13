За добу у Києві виявлено майже 400 нових хворих на Covid-19



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При тяжкому перебігу коронавірусної хвороби вражаються легені

Минулої доби від коронавірусу померли десять киян

За минулу добу, 12 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 397 осіб. Це на 201 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 11 жовтня було 196 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28090 випадків захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 9961 особа (за добу 168), померли 497 осіб (за добу 10).

У Київській області зафіксовано 11525 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 216 осіб. За попередню добу збільшення складало 213 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 6796 осіб (за добу 102), померли 244 людини (за добу 7).

Загалом в Україні підтверджено 270587 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 12 жовтня зафіксовано ще 5133 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, з 12 жовтня Київ знову перейшов до «помаранчевої» карантинної зони.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 12 жовтня у Києві було підтверджено 27693 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 196 осіб.

У Київській області було зафіксовано 11309 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 213 осіб.