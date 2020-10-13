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    У семи регіонах кількість зайнятих ліжок хворих з підозрою на Covid-19 становить понад 70%

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    У той же час в Україні лише Кіровоградська область є готовою до ослаблення карантину - У семи регіонах кількість зайнятих ліжок хворих з підозрою на Covid-19 становить понад 70%
    У той же час в Україні лише Кіровоградська область є готовою до ослаблення карантину

    Всього в країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 62,3%

    В Україні в областях і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

    Найбільш завантаженими є лікарні в Одеській (85,6%), Луганській (83,9%), Донецькій (83,7%), Харківській (75%), Дніпропетровській (73,3%) та Вінницькій (70,8%) областях. У Києві цей показник становить 70,6%.

    У той же час в Україні лише Кіровоградська область є готовою до ослаблення карантину. Тут показник захворюваності коронавірусом за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 28,5 при нормі 40. В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 172,4.

    У Києві цей показник становить 70,6%
    У Києві цей показник становить 70,6%

    Нагадаємо, станом на 12 жовтня в Україні лікарняні ліжка більше ніж на 70% були заповнені у п'яти областях і Києві.

    Крім того, станом на 8 жовтня, тільки у чотирьох областях кількість зайнятих ліжок хворих з підозрою на Covid-19 становило понад 70%.

    До слова, Шмигаль наказав збільшити кількість ліжок для хворих на Covid-19.

    Україна населення коронавірус
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