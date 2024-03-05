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Пожежа на Осокорках. Рятувальники повідомили деталі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пожежа на Осокорках. Рятувальники повідомили деталі (фото)
Поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету
фото: Telegram/ДСНС

За словами рятувальників, гасіння пожежі ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки

Станом на 21:20 поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 Га. Про це повідомляє ДСНС.

Як зазначили рятувальники, гасіння пожежі значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія підтоплена.

Поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету
Поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету
фото: Telegram/ДСНС
Роботи з ліквідації пожежі тривають
Роботи з ліквідації пожежі тривають
фото: Telegram/ДСНС

«На місці події працює шість одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки, з них від Головного управління ДСНС України у м. Києві чотири одиниці техніки та 18 людей особового складу», – йдеться в повідомленні.

Наразі роботи з ліквідації пожежі тривають.

На місці події працює 18 рятувальників
На місці події працює 18 рятувальників
фото: Telegram/ДСНС

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Пресслужба КМДА додала, що рятувальники роблять все можливе, аби запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.

До слова, сьогодні, 5 березня, на столичній Борщагівці виникла пожежа. Як повідомлялося, горів ринок шпалер.

Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники

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