Пожежа на Осокорках. Рятувальники повідомили деталі (фото)
За словами рятувальників, гасіння пожежі ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки
Станом на 21:20 поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 Га. Про це повідомляє ДСНС.
Як зазначили рятувальники, гасіння пожежі значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія підтоплена.
«На місці події працює шість одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки, з них від Головного управління ДСНС України у м. Києві чотири одиниці техніки та 18 людей особового складу», – йдеться в повідомленні.
Наразі роботи з ліквідації пожежі тривають.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Пресслужба КМДА додала, що рятувальники роблять все можливе, аби запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.
До слова, сьогодні, 5 березня, на столичній Борщагівці виникла пожежа. Як повідомлялося, горів ринок шпалер.
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