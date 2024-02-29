«Київ Цифровий» отримав нагороду на Mobile World Congress у Барселоні

World Mobile Congress є найпрестижнішою світовою подією у сфері цифровізації

Застосунок переміг у номінаціях «Найкраща міська інновація» і «Найкраща мобільна інновація для цифрового життя»

«Київ Цифровий» визнали найкращою міською інновацією на Mobile World Congress у Барселоні. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

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Застосунок переміг у номінаціях «Найкраща міська інновація» і «Найкраща мобільна інновація для цифрового життя».

«Дякуємо нашим захисникам за можливість нагадувати про Україну на міжнародній арені, нагадувати про війну і в яких складних умовах ми опинились. Дякуємо киянам, що підтримуєте і допомагаєте ставати нам кращими», – написав він.

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World Mobile Congress є найпрестижнішою світовою подією у сфері цифровізації, яку відвідують 110 тисяч людей з усього світу.