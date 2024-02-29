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«Київ Цифровий» отримав нагороду на Mobile World Congress у Барселоні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Київ Цифровий» отримав нагороду на Mobile World Congress у Барселоні
World Mobile Congress є найпрестижнішою світовою подією у сфері цифровізації
фото: КМДА

Застосунок переміг у номінаціях «Найкраща міська інновація» і «Найкраща мобільна інновація для цифрового життя»

«Київ Цифровий» визнали найкращою міською інновацією на Mobile World Congress у Барселоні. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Застосунок переміг у номінаціях «Найкраща міська інновація» і «Найкраща мобільна інновація для цифрового життя».

«Дякуємо нашим захисникам за можливість нагадувати про Україну на міжнародній арені, нагадувати про війну і в яких складних умовах ми опинились. Дякуємо киянам, що підтримуєте і допомагаєте ставати нам кращими», – написав він.

World Mobile Congress є найпрестижнішою світовою подією у сфері цифровізації, яку відвідують 110 тисяч людей з усього світу.

«Київ Цифровий»мобільний застосунок, створений у 2021 році київським Комунальним підприємством «Головним інформаційно-обчислювальний центр» (КП ГІОЦ) на заміну застосунку Kyiv Smart City.

Додаток надає користувачеві можливість поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проєкти з благоустрою міста та електроні петиції.

Теги: Київ застосунок

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