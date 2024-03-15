Україна готує запасний план на випадок браку допомоги США: міністр Марченко назвав деталі

Сергій Марченко: «Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США»

Україна розглядає додаткові варіанти фінансування на випадок, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Зокрема Україна проситиме країни-члени «Великої сімки» збільшити розмір внесків для допомоги Києву. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті рішення буде знайдено. І зараз для цього є всі підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться», – сказав очільник Мінфіну.

Марченко зазначив, що Україна отримує постійні запевнення з боку уряду США, що кошти надійдуть, тому цей варіант є основним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас Україна напрацьовує інші варіанти. «Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США», – повідомив Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни «Великої сімки», а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Нагадаємо, 8 березня Сенат Конгресу США уникнув шатдауну, схваливши законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу федеральних відомств до 30 вересня – кінця фінансового року.

Однак цей пакет є лише першим з двох пакетів законопроєктів про видатки, які Конгрес має ухвалити цього місяця.

Законодавці очікують 22 березня – крайній термін для решти шести законопроєктів, які фінансують такі сфери, як міністерство оборони, внутрішня безпека, охорона здоров'я і соціальні служби. Щодо них, за словами законодавців, може бути ще важче знайти двопартійну згоду.

Як повідомлялося, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.