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Росія застосовує резервні сили на Бахмутському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія застосовує резервні сили на Бахмутському напрямку
Речник Східного угруповання військ заявив, що Силам оборони потрібно більше зброї для того, аби стримувати ворога
фото з відкритих джерел

На Бахмутському напрямку тривають жорсткі інтенсивні бойові дії

Упродовж минулої доби Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку знищили та поранили 275 російських окупантів та 73 одиниці озброєння і військової техніки ворога. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку шість разів противник атакував, використовуючи свої літаки Су-34 та Су-35. За один захід такий літак скидає від 2 до 4 КАБів по позиціях Збройних сил. Використовує їх навіть по позиціях мінометників і танкових розрахунків. Тобто взагалі не шкодує ці КАБи. Також ворог завдав 33 удари по наших позиціях дронами. Це були і «Ланцети», і Fpv-дрони. Крім того, відбулося 25 бойових зіткнень, під час яких противник втратив 275 своїх окупантів вбитими та пораненими та ще 73 зразки озброєння та військової техніки», – поінформував Євлаш, додавши, що 10 укриттів противника вдалося виявити та знищити.

Також, за даними речника, на Бахмутському напрямку тривають жорсткі інтенсивні бойові дії. Ворог активно намагається просуватись в напрямку Часового Яру, а саме поблизу Іванівки і Богданівки.

«Там вже на околицях точаться жорсткі бої, ворог застосовує резерви, намагається підсилювати свої війська різними підрозділами – «Шторм Z», «Шторм V». Крім того, кожна третя рота в батальйоні штурмова. Тобто акцент ставиться саме на це», – пояснив речник.

Євлаш також зазначив, що поблизу Кліщіївки та Курдюмівки намагаються атакувати «кадирівці». Нещодавно один із цих підрозділів був знищений бригадою Сил оборони на цьому напрямку.

Так само авіація активно використовується ворогом на Бахмутському напрямку та важка техніка, зазначив речник.

«Втрати важкої техніки дуже великі – 60%. Тобто 3 із 5 машин, якщо це відбувається якась атака або доставлення піхоти, 60% техніки вони втрачають», – повідомив Євлаш.

Крім того, збільшуються ворожі атаки на Синьківку на Куп’янському напрямку. «Звичайно, що Куп’янськ, Куп’янськ-вузловий залишаються пріоритетними цілями на цьому напрямку. Ворог, найімовірніше, бачить доцільність атакувати нас саме в цей момент, саме в цьому місці всіма наявними силами і засобами. Синьківка вже під ударом знаходиться дуже довгий час, ще з осені вони намагались атакувати її, проте нічого не вийшло», – сказав речник.

Євлаш підкреслив, що Силам оборони потрібно більше зброї для того, аби стримувати ворога.

Нагадаємо, російські загарбники просунулися на південь від Кремінної, та увійшли на околиці Сєверного.

Раніше українські військові збили ще один російський літак Су-34.

До слова, триває 734-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

Теги: війна ЗСУ Бахмут окупанти Донеччина

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