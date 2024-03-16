Росія готує напад на НАТО у 2026 році – Business Insider

За інформацією Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації,

Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни

Німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Про це пише Європейська правда з посиланням на Business Insider.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією з аналізу стало відомо, що Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни. Також нарощування російського виробництва озброєнь, що може призвести до того, що РФ подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь.

Business Insider зазначає, що у секретному звіті йдеться про те, що «уже не можна виключати», що Росія нападе принаймні на частину території НАТО «з 2026 року», наприклад у країнах Балтії або Фінляндії. Видання наголошує, що німецькі служби досі не робили таких конкретних заяв публічно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації, але вважають, що це не обов'язково має призвести до війни.

Business Insider також цитує оцінку американських спецслужб, які «в середньостроковій перспективі» не бачать небезпеки нападу РФ на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.