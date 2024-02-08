У «Дії» з’явилася нова послуга

Мапу з укриттями можна завантажити в «Дії», щоб вона завжди була доступна офлайн

Відтепер пошук найближчого укриття стане ще простішим

У програмі «Дія» відсьогодні доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і не тільки. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією відомства, за допомогою мапи можна швидко знайти найближче укриття, переглянути інформацію та прокласти маршрут.

Також на інтерактивній мапі можна:

Будь ласка, читайте текст після реклами

переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;

дізнатися, скільки людей вміщує укриття;

оцінити стан укриття;

залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;

поділитися локацією з родичами чи друзями.

Крім того, під час перегляду мапи доступний фільтр з параметрами, щоб, наприклад, вибрати укриття для людей з інвалідністю.

Мапу можна завантажити, щоб вона завжди була доступна офлайн. Для цього необхідно перейти в розділ «Незламність» та натиснути «Завантаження мапи».

Мапа буде недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях з міркувань безпеки. У цих регіонах мешканці можуть дізнатися адреси укриттів органів місцевого самоврядування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у «Дії» також є мапа «Пунктів незламності». За допомогою мапи можна прокласти маршрут, а також переглянути доступні послуги в кожному з пунктів незламності.

Раніше у додатку «Київ цифровий» з’явилась нова функція. Мапа укриттів тепер автоматично в фоновому режимі завантажує карти.

Як повідомлялося, вже найближчим часом в Україні запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку «Дія».