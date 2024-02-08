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У «Дії» з’явилася нова послуга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У «Дії» з’явилася нова послуга
Мапу з укриттями можна завантажити в «Дії», щоб вона завжди була доступна офлайн
фото з відкритих джерел

Відтепер пошук найближчого укриття стане ще простішим

У програмі «Дія» відсьогодні доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і не тільки. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

За інформацією відомства, за допомогою мапи можна швидко знайти найближче укриття, переглянути інформацію та прокласти маршрут.

Також на інтерактивній мапі можна:

  • переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;
  • дізнатися, скільки людей вміщує укриття;
  • оцінити стан укриття;
  • залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;
  • поділитися локацією з родичами чи друзями.

Крім того, під час перегляду мапи доступний фільтр з параметрами, щоб, наприклад, вибрати укриття для людей з інвалідністю.

Мапу можна завантажити, щоб вона завжди була доступна офлайн. Для цього необхідно перейти в розділ «Незламність» та натиснути «Завантаження мапи».

Мапа буде недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях з міркувань безпеки. У цих регіонах мешканці можуть дізнатися адреси укриттів органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у «Дії» також є мапа «Пунктів незламності». За допомогою мапи можна прокласти маршрут, а також переглянути доступні послуги в кожному з пунктів незламності.

Раніше у додатку «Київ цифровий» з’явилась нова функція. Мапа укриттів тепер автоматично в фоновому режимі завантажує карти.

Як повідомлялося, вже найближчим часом в Україні запустять послугу онлайн-шлюбу за допомогою відео в мобільному застосунку «Дія».

Теги: Дія Міністерство цифрової трансформації України укриття технології

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