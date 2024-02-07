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В укриттях Києва з'явилася система, яка сповіщатиме про аварії й підтоплення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В укриттях Києва з'явилася система, яка сповіщатиме про аварії й підтоплення
Датчики передаватимуть сигнал на диспетчерську систему, яка автоматично відправить повідомлення персоналу
фото з відкритих джерел

Зараз система проходить тестування

В Оболонському районі Києва у двох житлових будинках з укриттями встановили систему, що сповіщає про аварії й підтоплення. В разі витоку води датчики негайно передають сигнал на диспетчерську систему, яка автоматично надсилає повідомлення відповідальному персоналу, йдеться у повідомленні Київської міської держадміністрації (КМДА).

«Ми інспектуємо відремонтоване укриття, що розміщене в підвалі житлового будинку і розраховане на 100 осіб. У минулому році тут виконали капітальний ремонт, і доцільним було оснастити захисну споруду системою реагування на підтоплення», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. під час перевірки роботи системи.

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Наразі такі системи тестуються та розробляються рішення для різних будинків з урахуванням підключення до системи диспетчеризації.

Нагадаємо, в Оболонському районі завдяки взаємодії громади та влади, реалізували проєкт з перетворення громадських вбиралень на сучасні комфортні укриття. За словами голови Оболонської Районної державної адміністрації Кирила Фесика, кожне таке укриття оснащено розумною системою доступу, санвузлом, камерами відеоспостереження, системою вентиляції та запасними аварійними виходами.

До слова, Україна офіційно дозволила брати домашніх улюбленців в укриття. Згідно з документом, очільник МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту».

Раніше стало відомо, що винахідник створив «Капсулу життя», яка захищає від уламків. Капсула розрахована витримувати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм), проте не захистить від прямого влучання.

Теги: Київ укриття КМДА

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