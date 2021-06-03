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    Роботу центру масової вакцинації в Києві змінено: тепер буде дві черги

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    29 травня, в перший день роботи центру вакцинації, вишикувались величезні черги отримати щеплення - Роботу центру масової вакцинації в Києві змінено: тепер буде дві черги
    29 травня, в перший день роботи центру вакцинації, вишикувались величезні черги отримати щеплення
    Фото: Главком

    Столична влада врахувала досвід перших днів роботи центру вакцинації

    Цими вихідними, 5-6 червня, для мінімізації черг процес вакцинації записаних у додатку «Дія» киян буде змінено. Йдеться про вакцинацію мешканців міста, яка проходить у Міжнародному виставковому центрі. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «Зважаючи на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від Covid-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку «Дія» виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном. Із близько 7 тисяч киян підтвердили бажання вакцинуватися лише 560 осіб. З одного боку така активність киян тішить відповідальним ставленням до імунопрофілактики. Та з іншого – хочеться максимально скоротити час очікування у чергах», – зазначив Поворозник.

    За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі прийнято рішення про розмежування потоків киян, які прийдуть на щеплення.

    «Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у «Дії», але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку «живої черги», – пояснив Поворозник.

    Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку «живої черги».

    Вхід до Центру вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30.

    Адреса: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

    На базі роблять щеплення вакциною CoronaVac киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія».

    Охочим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку «Дія» та бажано – копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

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    Теги: Київ КМДА щеплення вакцинація коронавірус
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    Роботу центру масової вакцинації в Києві змінено: тепер буде дві черги